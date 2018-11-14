Посол Узбекистана в России 15 ноября впервые посетит Казань
Республику Татарстан с 15 по 18 ноября с официальным визитом посетит делегация во главе с послом Узбекистана в России Ботиржоном Асадовым.
Главной целью визита посла станет знакомство с республикой.
«Это первый визит нового посла Узбекистана в Казань, и наша задача продолжать строительство мостов дружбы между братскими народами Татарстана и Узбекистана», — рассказал руководитель узбекской общины РТ Абдуманоб Абдусатаров.
В Казани у дипломата запланированы встречи с премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным, а также с руководством Минстроя республики и Торгово-промышленной палаты РТ. Кроме того, члены делегации примут участие в мероприятиях Гостуризма Узбекистана, говорится в сообщении на портале Ассамблеи и Дома дружбы народов Татарстана.
Завтра Асадов встретится со студентами из Узбекистана и представителями национально-культурной автономии.
Напомним, что в прошлом году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии генерального консульства Узбекистана в Казани. Генконсулом Узбекистана в Казани в конце октября этого года назначен Фариддин Насриев.ОбществоВласть Татарстан
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