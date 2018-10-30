Генконсульство Узбекистана в Казани возглавит Фариддин Насриев

Генеральным консулом Узбекистана в Казани назначен Фариддин Насриев.

Ранее Насриев работал заместителем директора Консульско-правового департамента МИД Узбекистана, сообщает Podrobno.uz.



Отмечается, что в консульский округ вновь открываемого Генерального консульства входят территории Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Чувашии, Марий Эл, Мордовии, а также Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Кировской, Саратовской, Ульяновской областей и Пермского края.

Напомним, что на территории РФ долгое время действовали только два внешнеполитических представительства Узбекистана — посольство республики в Москве и консульство в Новосибирске.

В марте начало работать новое генконсульство Узбекистана в Санкт-Петербурге, теперь в список добавилась Казань.

Ранее распоряжение об открытии генерального консульства Узбекистана в Казани подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

