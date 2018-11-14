В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильных холодов

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильных холодов.

По информации Приволжского УГМС, в период с 14 по 18 ноября по области ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9°C ниже среднего многолетнего значения.

Синоптики прогнозируют, что столбик термометра будет колебаться днем в районе от -2 до -7°C. Ночью температура может опускаться до -20°C. Сильных осадков в это время не ожидается.

Напомним, ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров призвал коммунальщиков подготовиться к холодной зиме в Башкирии.