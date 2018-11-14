ЦБ отозвал лицензию у банка «Москва» за сомнительные операции с наличностью магазинов

Центробанк с 14 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО «Российский акционерный коммерческий банк «Москва».



По данным регулятора, банк неоднократно нарушал нормативы ЦБ. Так, во втором квартале заметно возрос объем сомнительных операций банка. Около половины из них — операции, связанные с теневой продажей розничными магазинами наличной выручки третьим лицам. ЦБ не раскрывает детали этих операций и не уточняет, какими компаниями они совершались.

«Ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций», — говорится в сообщении ЦБ.

На 1 ноября банк по объему активов занимал 431-е место в банковской системе России.

Ранее Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «УМ-Банк».