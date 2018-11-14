Тарифы на сбор и вывоз мусора в Татарстане вырастут вдвое

С запуском с 1 января будущего года «мусорной реформы» тарифы на сбор, вывоз и утилизацию ТБО для жителей Татарстана поднимутся в два раза.

Это значит, что общая итоговая сумма в ЖКХ-платежке превысит ограничительный предел общего целевого роста в 2,4%, который предварительно установлен правительством РФ на 2019 год.

«С будущего года услуги по сбору, вывозу и утилизации ТБО переходят из разряда жилищных в коммунальные услуги. Но с приходом регионального оператора полностью меняется методика формирования тарифа. В прогнозных цифрах, содержащихся в документации по итогам выборов региональных операторов, есть увеличение в два раза», — заявила зампредседателя Госкомитета РТ по тарифам Лилия Борисова, отвечающая за тарифную компанию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Отмечается, что остальные тарифы на коммунальные услуги останутся в рамках «приличий». Индекс роста электрической энергии для населения составит 3,3%, на газ — 1,4%, на теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение — 2,4%.

Согласительная комиссия Госкомитета Татарстана по тарифам уже приготовилась к боям за «мусор». Подробно о новых тарифах — в материале «Реального времени».