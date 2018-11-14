В сентябре гречка подешевела впервые за 3 года

В сентябре гречка впервые за последние 3 года подешевела для потребителей до 47,3 руб. за 1 кг. Это на 26,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как пишут «Известия» со ссылкой на Минсельхоз, это связано с переизбытком продукции в связи с большим сбором урожая в России в прошлом году. Отмечается, что стоимость гречки у производителей в среднем по стране снизилась еще значительнее.

Ранее сообщалось, что инфляция в России в 2018 году превысит официальный прогноз в 3,4% и составит 3,73,8% при сохранении текущего курса рубля.