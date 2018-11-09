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Минэкономразвития: инфляция в 2018 году вырастет до 3,7-3,8%

22:31, 09.11.2018
Минэкономразвития: инфляция в 2018 году вырастет до 3,7-3,8%
Фото: pixabay.com

Инфляция в России в 2018 году превысит официальный прогноз в 3,4% и составит 3,7-3,8% при сохранении текущего курса рубля. В ноябре и декабре ведомство ожидает инфляцию в интервале 0,4-0,5% в месяц.

«В годовом выражении темпы роста потребительских цен в ноябре и декабре ускорятся до 3,7-3,8%», — говорится в ежемесячном докладе министерства «Картина экономики».

Напомним, месяц назад министерство предупреждало, что инфляция по итогам года уложится в этот показатель, если рубль, уже начиная с октября, выйдет на прогнозную траекторию (заложенную в официальном прогнозе), чего пока не произошло.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что решение Банка России о повышении ключевой ставки до 7,5% практически не повлияет на темпы инфляции в 2018 году.

ЭкономикаФинансы
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