S&P: возможные новые санкции США не коснутся системно значимых банков России

Директор группы «суверенные рейтинги» S&P Global Ratings Карен Варапетов считает, что возможные новые санкции США против России будут избирательны и не затронут системно значимых банков РФ.

Тем не менее в рейтинговом агентстве полагают, что негативный эффект будет испытывать не только российская экономика, но и международные инвесторы, которые инвестировали в российские финансовые активы.

При этом S&P сохраняет прогноз по росту ВВП РФ на 2018 год на уровне 1,8%, в 2019 динамика роста экономики замедлится до 1,7%, передает ТАСС.



Ранее Financial Times заявила о провале санкций против России. В статье газеты сказано, что страны, которые ввели санкции против России, не смогли добиться изоляции страны и вряд ли смогут это сделать в будущем.