Бывший вице-премьер Белоруссии Семашко назначен послом в России

Бывший заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко назначен послом республики в России.

«Послом Беларуси в России назначен Владимир Семашко. Соответствующее кадровое решение глава государства Александр Лукашенко принял 13 ноября», — пишет агентство БЕЛТА.



Отмечается, что Владимир Семашко также по совместительству будет полномочным представителем Белоруссии при Экономическом совете СНГ и при ОДКБ, специальным представителем Белоруссии по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ.



Отметим, что последние четыре года Владимир Семашко работал в должности заместителя премьер-министра Белоруссии, а до этого в течение нескольких лет занимал пост первого вице-премьера.



Напомним, что в августе президент РФ Владимир Путин назначил бывшего полпреда в ПФО Михаила Бабича полномочным послом России в Белоруссии, а также спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией.