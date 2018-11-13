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Бывший вице-премьер Белоруссии Семашко назначен послом в России

12:53, 13.11.2018
Бывший вице-премьер Белоруссии Семашко назначен послом в России
Фото: government.ru

Бывший заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко назначен послом республики в России.

«Послом Беларуси в России назначен Владимир Семашко. Соответствующее кадровое решение глава государства Александр Лукашенко принял 13 ноября», — пишет агентство БЕЛТА.

Отмечается, что Владимир Семашко также по совместительству будет полномочным представителем Белоруссии при Экономическом совете СНГ и при ОДКБ, специальным представителем Белоруссии по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ.

Отметим, что последние четыре года Владимир Семашко работал в должности заместителя премьер-министра Белоруссии, а до этого в течение нескольких лет занимал пост первого вице-премьера.

Напомним, что в августе президент РФ Владимир Путин назначил бывшего полпреда в ПФО Михаила Бабича полномочным послом России в Белоруссии, а также спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией.

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