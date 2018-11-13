Инвестор из Бангладеш построит кампус для иностранных студентов в Перми на 6 тысяч человек

Инвестор из Бангладеш Сайед Камруззаман определился с участком для строительства кампуса для иностранных студентов в Перми.

Департамент градостроительства и архитектуры города подготовил распоряжение о выделении бизнесмену участка в Камской долине — в районе улиц Спешилова, Маршала Жукова, Шевченко и Короленко, уточняет «Коммерсант».

Краевые власти дали проекту право льготной аренды земли. Планировку территории инвестор сделает за счет собственных средств. Предварительно, будущий кампус вместит в себя около 6 тысяч человек. Первое жилое помещение кампуса на 300–400 человек может быть сдано уже к следующему учебному году. Объем вложений составит порядка 1 млрд рублей.

Добавим, Сайед Камруззаман за последние годы скупает отели в различных городах России и селит в них иностранных студентов, преимущественно из Индии. В 2017 году он приобрел в Перми гостиницу «Центральная», в 2018 году — отель «Спорт», которые он переоборудует под общежитие для студентов Пермского медуниверситета.

Напомним, ранее стало известно, что в Перми летом 2019 года откроется центр Китайского нефтяного университета на базе гимназии №2.