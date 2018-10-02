В Перми откроется первое в России представительство Китайского нефтяного университета

Центр Китайского нефтяного университета на базе пермской гимназии №2 откроется летом 2019 года. Соответствующий документ был подписан во время визита делегации регионального правительства в Китай.

Как рассказали в министерстве образования и науки Пермского края, данный центр станет первым представительством китайского вуза в России. Сотрудники центра помогут школьникам получать актуальную информацию о возможностях образования в Китае по нефтяным специальностям.

«Мы видим, что положительная динамика отношений между Россией и Китаем будет сохраняться на протяжении еще долгого времени. Поэтому логично уделять должное внимание стратегическому взаимодействию с такими партнерами, в том числе и в сфере образования», — пояснила глава Минобрнауки региона Раиса Кассина.

Стоит отметить, что открытие представительства позволит гимназии получить квоту на бесплатное обучение своих выпускников в Китае.

Напомним, ранее в России предложили выдавать студентам паспорта талантов.