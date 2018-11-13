Рейс «Аэрофлота» Ижевск — Москва был задержан на 17 часов

Транспортная прокуратура Удмуртии проверит факт задержки авиарейса Ижевск–Москва на 17 часов.

По информации ведомства, 10 ноября в три часа ночи в аэропорту «Ижевск» при начале буксировки на взлетную полосу воздушного судна Sukhoi Superjet авиакомпании «Аэрофлот» с пассажирами на борту было допущено движение самолета в момент нахождения его на стояночном тормозе.

Специалисты аэропорта, осмотрев самолет, обнаружили срезание болтов. Позже неисправность была устранена. Однако в дальнейшем при вытягивании самолета произошел срыв сцепного устройства с передней стойки шасси. В итоге по согласованию с руководством авиакомпании «Аэрофлот» командиром экипажа было принято решение об остановке судна для его дальнейшего осмотра.

Всего на борту находилось 78 пассажиров, в том числе ребенок. Авиаперевозчик обеспечил людей прохладительными напитками, услугами гостиничного сервиса с трансфером до гостиницы и горячим питанием.

Вылет из Ижевска осуществился только вечером того же дня. Прокуратура в данный момент решает вопросах о необходимых мерах реагирования по данному инциденту.

Напомним, вылеты из Ижевска в Москву и обратно были запущены компанией «Аэрофлот» с 28 октября. Цены на билеты варьируются в диапазоне от 3,7 до 35,3 тысяч рублей.