«Аэрофлот» выполнил первый рейс по маршруту Москва — Ижевск

Первый рейс «Аэрофлота» Москва — Ижевск состоялся в воскресенье, 28 октября.

Планируется, что авиасообщение станет регулярным. Самолеты Sukhoi Superjet 100 компании будут летать в Ижевск через «Шереметьево» два раза в день — утром и вечером, сообщили в пресс-службе администрации Удмуртии.

«Наши планы в дальнейшем — это реконструкция аэропорта. В настоящее время по этому поводу ведется очень большая работа с Российской Федерацией, чтобы мы попали в федеральную программу. Как только это произойдет, мы вправе рассчитывать на модернизацию искусственных сооружений — взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона и здания аэропорта», — отметил премьер-министр республики Ярослав Семенов.

Напомним, ранее сообщалось, что Удмуртия получит 3,37 млрд рублей на реконструкцию аэропорта в Ижевске. На сегодня он работает только на внутренние рейсы. Однако руководство УР надеется построить международный терминал и получить соответствующий статус.

