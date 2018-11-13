Верховный суд РТ встал на сторону ехавшего на «красный» водителя скорой

Сегодня Верховный суд РТ согласился с прекращением уголовного преследования бугульминского водителя скорой Рената Хайбуллина, который попал в ДТП, пытаясь проехать перекресток на красный свет. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, Хайбуллина обвиняли в преступном нарушении правил дорожного движения 1 декабря 2016 года на перекрестке улиц Гафиатуллина и Красноармейской в Бугульме. Тогда бригада «неотложки» спешила отвезти тяжелого пациента к вертолету санавиации с включенными спецсигналами, и водитель решил проехать перекресток на красный. Дорогу ему уступили все, кроме предпринимателя Андрея Кудряшова на джипе. От удара скорая перевернулась — пострадали трое медиков и прохожая. Пациента удалось спасти.

Дело возбудили через полтора года после ДТП, обвинив водителя скорой в преступном легкомыслии. Однако Бугульминский горсуд в сентябре 2018-го прекратил преследование Хайбуллина за отсутствием состава преступления. Согласно постановлению горсуда, водитель выполнял неотложное служебное задание, и хотя его действия формально содержат признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ, но в силу малозначительности не представляют общественной опасности и в силу части 2 статьи 14 УК РФ не являются преступлением.

Добиться отмены этого решения и направления дела на новое рассмотрение представители гособвинения сегодня не смогли.

Тем временем Следком по РТ начал доследственную проверку по факту нападения на фельдшера скорой в Набережных Челнах.