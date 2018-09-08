Бугульминский суд прекратил уголовное дело в отношении попавшего в аварию водителя скорой

Бугульминский районный суд РТ прекратил уголовное дело в отношении водителя скорой Рената Хайбуллина.

Мужчине грозило до двух лет лишения свободы из-за ДТП, в которое он попал. Однако суд решил, что в деяниях водителя нет состава преступления.

ДТП произошло 1 декабря 2016 года, однако дело на водителя было заведено только спустя полтора года. Установлено, что он спешил отвезти тяжелого пациента к вертолету санавиации.

По словам Хайбуллина, он ехал с включенными спецсигналами. Дорогу ему уступили все, кроме предпринимателя Андрея Кудряшова. В результате скорая перевернулась — трое пострадали. После чего водителя скорой обвинили в том, что он не убедился в безопасности маневра и выехал на перекресток.

В ситуации ранее разбирались корреспонденты «Реального времени».