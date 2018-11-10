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СК начал доследственную проверку после нападения на фельдшера скорой помощи в Челнах

14:36, 10.11.2018
СК начал доследственную проверку после нападения на фельдшера скорой помощи в Челнах
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане начата доследственная проверка после нападения на фельдшера скорой помощи в Набережных Челнах. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

В ходе мониторинга СМИ было выявлено сообщение о нападении. Из него следует, что инцидент произошел ночью 6 ноября.

В сообщении сказано, что бригада скорой прибыла на вызов в один из домов в 12-м комплексе Набережных Челнов. Врачи осматривали мужчину, который жаловался на боль. В этот момент его пьяный сын ударил фельдшера по лицу.

Медработники вызвали полицейских, которые успокоили мужчину, после чего врачи спокойно осмотрели больного.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на
установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Отметим, что в Набережных Челнах это не первый случай нападения на врачей. В прошлом году произошло несколько аналогичных происшествий.

Происшествия Татарстан
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