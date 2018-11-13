В Пермском крае появился арт-объект, посвященный победе добра над злом

В городе Добрянка в Пермском крае появился арт-объект в форме трехметровой буквы «Д».

Автором монумента выступил архитектор Юрий Чернов из Севастополя. В своей работе он заложил идею торжества добра над злом. В основе композиции находится буква «Д» как символ добра и самой Добрянки, под ней — погруженная под землю надпись «зло», рассказали в администрации города. К слову, «доброта» выполнена из дерева, а «зло» — из железобетона.

Объект был создан некоммерческой организацией «Столица доброты» в рамках проекта «Деревянная летопись Добрянки». Деньги также выделили жители города в качестве пожертвований и федеральная нефтяная компания. Стоимость скульптуры составила 170 тысяч рублей.

«Буква «Д» — очень важна для Добрянки: в первой кириллической азбуке буква «Д» читалась как «добро», а доброта — первое, что приходит в голову, когда слышишь название нашего города», — отметил бренд-менеджер города Иван Свистунов.

Напомним, ранее в Березниках власти починили сломанный вандалами арт-объект в виде гигантской солонки.