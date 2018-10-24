В Березниках починили сломанный вандалами арт-объект в виде гигантской солонки

Мэрия Березников починила сломанный вандалами арт-объект в виде гигантской солонки, размещенный на Торговой площади.

По словам начальника управления культуры администрации города Олега Ковалева, инсталляция полностью восстановлена и приведена в порядок. В настоящее время ведется поиск преступников.

«Это люди, которые не подумали, видимо, своей головой, что в создание проекта вложен труд людей. Кому-то это может быть не нравится, но это не способ выражения своего отношения к арт-объекту», — цитирует Ковалева «Эхо Перми».

Напомним, солонка, установленная 16 октября в Березниках, попала в Книгу рекордов России как самая большая. Ее высота составила 4,95 метра. Спустя несколько дней арт-объект подвергся атаке вандалов.



