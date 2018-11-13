Башкирский горнолыжный курорт «Абзаково» вошел в число самых популярных в России

Горнолыжный курорт «Абзаково», расположенный в Белорецком районе Башкирии, попал в пятерку самых популярных в России. Рейтинг составило аналитическое агентство «ТурСтат».

Специалисты проанализировали количество туристов на каждом из зимних курортов в ноябре 2018 года. В список также попали курорты «Шерегеш» в Таштагольском районе Кемеровской области, «Солнечная долина» в Миассе Челябинской области, «Гора Белая» в Нижнем Тагиле Свердловской области и «Усть-Корал» в Тынде Амурской области.

Добавим, горнолыжный сезон в «Абзаково» был открыт 2 ноября.

Напомним, ранее Казань вошла в топ-3 самых популярных некурортных городов по итогам этого лета.