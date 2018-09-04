Казань вошла в топ-3 самых популярных некурортных городов по итогам лета

Казань вошла в тройку самых востребованных направлений для летнего отдыха в 2018 году, уступив Санкт-Петербургу и Москве.



В Казани средние затраты семьи на проживание составили 2,8 тыс. рублей в сутки, а срок пребывания — 3,4 ночи, говорится в сообщении мэрии Казани. При этом в Санкт-Петербурге туристы тратили на номер в отеле около 3 тыс. рублей и проводили в среднем 4,5 ночи, в Москве — 3,5 тыс. рублей и 3,8 ночи.

В десятку самых популярных городов лета 2018 года вошли также Екатеринбург, Петрозаводск, Краснодар, Калининград, Ростов-на-Дону, Волгоград и Воронеж.

Ранее Казань вошла в топ-3 городов для ностальгического туризма по итогам ЧМ-2018.