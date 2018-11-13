В Уфе пройдут первые Евразийские студенческие игры боевых искусств

В Уфе с 15 по 18 ноября на базе Башкирского государственного аграрного университета пройдут первые Евразийские студенческие игры боевых искусств.

Показательные и соревновательные мероприятия включают семь видов спорта: айкидо, киокусинкай, тайский бокс, самбо, кикбоксинг, всестилевое каратэ, борьба на поясах.

Евразийские студенческие игры — это отдельный международный формат, победители и призеры которых получат право участвовать в финальном этапе Всероссийских студенческих игр боевых искусств, он состоится в Москве, в середине декабря.

БГАУ, при поддержке филиала «Российского Союза боевых искусств» по РБ, стал победителем всероссийского конкурса молодежных проектов среди вузов и получил грант для проведения этого мероприятия.