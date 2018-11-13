Аренда автомобилей для депутатов Заксобрания Пермского края обойдется бюджету в 53 млн рублей

Законодательное собрание Пермского края объявило электронный аукцион на аренду автомобилей для депутатов. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен предоставить автомобили для парламентариев сроком на один год — с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года. В автопарк входят четыре легковых иномарки — две Toyota Camry, Audi A6 и Audi A8, а также два микроавтобуса и три пассажирских автобуса.

По контракту стоимость аренды автомобиля на час варьируется от 500 до 1,5 тысячи рублей. Аукцион должен состояться 15 ноября. Стоимость контракта составляет порядка 53 миллионов рублей.

Напомним, ранее Минфин РФ ввел новую систему регистрации для участников госзакупок и закупок госкомпаний.