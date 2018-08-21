Минфин РФ ввел новую систему регистрации для участников госзакупок
Минфин РФ ввел новую систему регистрации для участников госзакупок и закупок госкомпаний.
Переход на нее будет поделен на три этапа:
- в декабре 2018 года компании получат право вносить свои данные в реестр;
- с начала 2019-го размещение данных станет обязательным, но аккредитованные в старой системе поставщики будут иметь возможность участия в закупках.
- С 2020 года регистрация в ЕИС и реестре станет для участников закупок неизбежной.
Этот период, по мнению ведомства, позволит избежать массовой регистрации компаний в последний момент, передает «Коммерсантъ».
Ранее правительство РФ утвердило перечень банков и операторов для участия в госзакупках.ОбществоЭкономикаФинансыВласть
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