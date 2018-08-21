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Минфин РФ ввел новую систему регистрации для участников госзакупок

08:06, 21.08.2018
Минфин РФ ввел новую систему регистрации для участников госзакупок
Фото: pixabay.com

Минфин РФ ввел новую систему регистрации для участников госзакупок и закупок госкомпаний.

Переход на нее будет поделен на три этапа:

  1. в декабре 2018 года компании получат право вносить свои данные в реестр;
  2. с начала 2019-го размещение данных станет обязательным, но аккредитованные в старой системе поставщики будут иметь возможность участия в закупках.
  3. С 2020 года регистрация в ЕИС и реестре станет для участников закупок неизбежной.

Этот период, по мнению ведомства, позволит избежать массовой регистрации компаний в последний момент, передает «Коммерсантъ».

Ранее правительство РФ утвердило перечень банков и операторов для участия в госзакупках.

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