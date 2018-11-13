В России разрешили укладывать асфальт при плохой погоде

Росавтодор дал рекомендации компаниям и чиновникам по укладыванию асфальта.

В частности, им разрешили обновлять дорожное покрытие при температуре до -10 градусов и даже при небольших осадках. При этом важно предварительно расчистить поверхность от снега, льда, пыли и грязи и просушить ее терморазогревателем.

В документе собраны воедино нормы уже действующих техрегламентов, СНиПов и ГОСТов, пишут «Известия». Также Росавтодор посоветовал покрывать основание дороги битумом перед укладкой асфальта, чтобы предотвратить образование снежных и ледяных корок. Кроме того, при низких температурах рекомендуется увеличить число одновременно работающих катков до двух или трех в зависимости от ширины укладки.

Ранее мэрия Уфы наказала управляющую компанию, чьи рабочие укладывали асфальт в лужи.