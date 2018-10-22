Мэрия Уфы наказала управляющую компанию, чьи рабочие укладывали асфальт в лужи
Администрация Кировского района Уфы проверила информацию в социальных сетях о том, что дорожные работники клали асфальт в дождь.
В рамках выездной инспекции сотрудниками отдела коммунального хозяйства данный факт был подтвержден. По адресу Дуванский бульвар, 28/1 частная управляющая компания проводила ямочный ремонт с нарушением требований. Асфальт укладывали в заранее заготовленные карты, невзирая на лужи.
В настоящее время управляющей компании выдано требование о переделке некачественных работ. Виновные лица наказаны, добавили в мэрии.
Напомним, ранее стало известно, что Росавтодор обновит в Башкирии 168 км дорог по новой технологии.Общество Башкортостан
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