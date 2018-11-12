США пообещали вводить санкции против России пока Крым не вернется в состав Украины

США пообещали вводить санкции против России до тех пор, пока Крым и контроль над восточными территориями Украины не будут возвращены Киеву. Об этом сообщили в Госдепартаменте.

Там отметили, что Штаты вместе с Европой осуждают «фиктивные выборы» в ДНР и ЛНР, подчеркнув, что они противоречат минским соглашениям, пишет «РИА Новости».

Ранее Леонид Пасечник и Денис Пушилин победили на выборах глав Луганской и Донецкой народных республиках, которые прошли вчера, 11 ноября.

Напомним, что США с 2011 года 62 раза вводили санкции против России.