МИД назвал число введенных США против РФ санкций с 2011 года

США с 2011 года 62 раза вводили санкции против России.

«Я хотела бы напомнить, что с 2011 года США вводили против России разные ограничения и запреты уже 62 раза. Время идёт, поводы находятся», — сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, для США такой подход стал обыденным.

«К сожалению, он показывает не силу, а слабость, а по большому счёту просто бессилие решить стоящие реальные проблемы перед США», — цитирует дипломата RT.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США намерен ввести второй пакет санкций в отношении России. Ведомство утверждает, что не может удостовериться в том, что Москва соблюдает международное законодательство о химическом оружии, так как Россия не предоставила США гарантии.