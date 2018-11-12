Пасечник и Пушилин победили на выборах глав ЛНР и ДНР

Леонид Пасечник и Денис Пушилин победили на выборах глав ЛНР и ДНР.



Исполняющий обязанности главы ЛНР набрал 68,3% голосов. Возглавляемое Пасечником общественное движение «Мир Луганщине» лидирует на выборах в парламент ЛНР с 74,12% голосов. За «Луганский экономический союз» проголосовало 25,16% избирателей.



В ДНР за Дениса Пушилина по итогам обработки 100% бюллетеней проголосовали 60,85%, передает "РИА Новости" со ссылкой на республиканские ЦИК.



Выборы в ДНР и ЛНР прошли 11 ноября. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей по сравнению с другими зарегистрированными кандидатами.



Ранее украинские власти назвали сам факт проведения выборов в ДНР и ЛНР нарушением минских соглашений. В Евросоюзе заявили, что не будут признавать результаты голосования.

