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Пасечник и Пушилин победили на выборах глав ЛНР и ДНР

16:56, 12.11.2018
Пасечник и Пушилин победили на выборах глав ЛНР и ДНР
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Леонид Пасечник и Денис Пушилин победили на выборах глав ЛНР и ДНР.

Исполняющий обязанности главы ЛНР набрал 68,3% голосов. Возглавляемое Пасечником общественное движение «Мир Луганщине» лидирует на выборах в парламент ЛНР с 74,12% голосов. За «Луганский экономический союз» проголосовало 25,16% избирателей.

В ДНР за Дениса Пушилина по итогам обработки 100% бюллетеней проголосовали 60,85%, передает "РИА Новости" со ссылкой на республиканские ЦИК.

Выборы в ДНР и ЛНР прошли 11 ноября. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей по сравнению с другими зарегистрированными кандидатами.

Ранее украинские власти назвали сам факт проведения выборов в ДНР и ЛНР нарушением минских соглашений. В Евросоюзе заявили, что не будут признавать результаты голосования.

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