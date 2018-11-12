Путин подписал закон об уголовной ответственности за «резиновые офисы» для мигрантов

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фиктивную постановку на учет мигрантов в нежилом помещении.

Законопроект внесла в Госдуму депутат Ирина Яровая в октябре прошлого года. Согласно нему, фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ будет наказываться штрафом от 100 до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или другого дохода осужденного за три года. Также за это грозит срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее суд в третий раз начал рассматривать дело экс-сотрудницы УФМС Гульнары Галиуллиной. Ее обвиняют в халатности, которая привела к незаконной прописке 11 мигрантов в квартире умершего.

В 2015 году к обвиняемой не один раз приходил мужчина, представлявшийся ей именем умершего человека, и показывал его паспорт. Но Галиуллина не проверила личность человека и по его заявлению поставила на миграционный учет в общей сложности 11 человек.