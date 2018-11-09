Суд начал в третий раз рассматривать дело о незаконной регистрации 11 мигрантов в квартире умершего казанца

Суд в третий раз начал рассматривать дело экс-сотрудницы УФМС Гульнары Галиуллиной. Ее обвиняют в халатности, которая привела к незаконной прописке 11 мигрантов в квартире умершего. В 2015 году к обвиняемой не один раз приходил мужчина, представлявшийся ей именем умершего человека, и показывал его паспорт. Но Галиуллина не проверила личность человека и по его заявлению поставила на миграционный учет в общей сложности 11 человек.

Подозреваемая не признает свою вину. Ее адвокат Шамиль Валеев в беседе с корреспондентом «Реального времени» задается вопросом, почему не ищут неустановленное лицо, которое предъявляло паспорт умершего.

Подробнее о деле читайте в материале «Реального времени».