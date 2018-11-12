Новости спорта

17:09 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Федерацию баскетбола Самарской области возглавил Владимир Аветисян

16:02, 12.11.2018

Бизнесмен и заместитель председателя правления госкорпорации «Роснано» Владимир Аветисян избран президентом федерации баскетбола Самарской области.

Кандидатуру Аветисяна на отчетно-выборном собрании поддержали все члены спортивной федерации региона, сообщили в пресс-службе Минспорта области.

Напомним, ранее главой федерации баскетбола Самарской области был Виктор Сазонов, который также являлся председателем Самарской губернской думы. Однако в конце сентября он скончался после продолжительной болезни.

СпортБаскетбол
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты