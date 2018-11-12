Федерацию баскетбола Самарской области возглавил Владимир Аветисян
Бизнесмен и заместитель председателя правления госкорпорации «Роснано» Владимир Аветисян избран президентом федерации баскетбола Самарской области.
Кандидатуру Аветисяна на отчетно-выборном собрании поддержали все члены спортивной федерации региона, сообщили в пресс-службе Минспорта области.
Владимир Евгеньевич Аветисян избран новым президентом федерации баскетбола Самарской области. Только что на отчетно-выборном собрании решение принято единогласно. Желаем Владимиру Евгеньевичу и федерации дальнейшей продуктивной работы! pic.twitter.com/FmuWx5khyh
— МинСпорт СО (@minsport63) 12 ноября 2018 г.
Напомним, ранее главой федерации баскетбола Самарской области был Виктор Сазонов, который также являлся председателем Самарской губернской думы. Однако в конце сентября он скончался после продолжительной болезни.СпортБаскетбол
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым