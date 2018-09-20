Скончался председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов

Председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов скончался в возрасте 70 лет.

Как рассказали в пресс-службе губдумы, депутат умер после продолжительной болезни. Ранее местные СМИ сообщали, что политик долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Похороны Сазонова пройдут в субботу, 22 сентября.

Добавим, Виктор Сазонов в 2001, 2007, 2011 и 2016 годах избирался депутатом и председателем Самарской губернской думы. Также является почетным гражданином Самарской области.

Напомним, ранее на 71-м году жизни скончался первый глава Пенсионного фонда России.