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В Минздраве Пермского края сменился руководитель

15:29, 12.11.2018
В Минздраве Пермского края сменился руководитель
Фото: permkrai.ru

Исполняющей обязанности главы министерства здравоохранения Пермского края назначена Оксана Мелехова.

Как рассказали в пресс-службе Минздрава, с лета этого года она занимала пост замминистра. Бывший глава ведомства Дмитрий Матвеев в сентябре перешел на аналогичную должность в Подмосковье. Вместо него обязанности исполнял его первый заместитель Шамиль Биктаев. В настоящее время он останется на должности заместителя министра.

Добавим, ранее Оксана Мелехова руководила пермской поликлиникой №2.

Напомним, ранее вице-премьер Ульяновской области Павел Дегтярь объявил об уходе из политики.

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