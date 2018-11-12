В Минздраве Пермского края сменился руководитель

Исполняющей обязанности главы министерства здравоохранения Пермского края назначена Оксана Мелехова.

Как рассказали в пресс-службе Минздрава, с лета этого года она занимала пост замминистра. Бывший глава ведомства Дмитрий Матвеев в сентябре перешел на аналогичную должность в Подмосковье. Вместо него обязанности исполнял его первый заместитель Шамиль Биктаев. В настоящее время он останется на должности заместителя министра.

Добавим, ранее Оксана Мелехова руководила пермской поликлиникой №2.

Напомним, ранее вице-премьер Ульяновской области Павел Дегтярь объявил об уходе из политики.