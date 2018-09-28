Экс-глава Минздрава Пермского края трудоустроился в Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назначил Дмитрия Матвеева новым министром здравоохранения региона.

Ранее чиновник возглавлял Минздрав Пермского края. На новом посту он сменил Дмитрия Маркова. На данный момент Матеев уже приступил к выполнению своих обязанностей, рассказали в министерстве.

Напомним, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подписал заявление Дмитрия Матвеева об увольнении по собственному желанию с должности министра здравоохранения Пермского края.