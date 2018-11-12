СМИ: в драке в кафе в Сибае не участвовали курды

Драку в курдском кафе в Сибае устроил приезжий из Баймакского района Башкирии.

Как сообщает ProUfu.ru со ссылкой на близкий к следствию источник в правоохранительных органах, потасовку в заведении затеял 20-летний молодой человек, приехавший в город погостить. По информации издания, в конфликте с ним участвовали двое местных жителей, которые не являются курдами.

После инцидента пострадавший вернулся к брату и рассказал ему, что его побили курды. Новость о том, что «курды наших бьют», разлетелась по городу, после чего начался стихийный мининг в центре Сибая.

В настоящее время по данному факту в полиции проводится проверка, возбуждено уголовное дело. В республиканском МВД отметили, что драка случилась на бытовой почве, а не национальной.

Напомним, ранее в курдском кафе под городом Сибай в Башкирии произошла драка. Сообщалось, что между двумя посетителями и хозяевами кафе возник конфликт, в результате чего развязалась драка. На стороне владельцев заведения якобы оказалось восемь человек. Они сильно избили молодых людей. Как писали местные издания, пострадавший не обращался в правоохранительные органы, так как боялся угроз со стороны курдской диаспоры.