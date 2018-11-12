Alibaba продала товары на 30 млрд долларов в «День холостяка»

Китайская интернет-компания Alibaba в «День холостяка» продала товаров на 213,5 млрд юаней (30,8 млрд долларов).



В первые 85 секунд продаж компании удалось реализовать товары на 1 млрд долларов, сообщает CNBC. При этом в 2017 году компания продала товары на 24,2 млрд долларов.

Отмечается, что День холостяка празднуют в Китае 11 ноября. В этот день компании устраивают масштабные распродажи.

Ранее основатель Alibaba Джек Ма заявил, что из-за торговых войн с Китаем США потеряют около 1 млн рабочих мест.