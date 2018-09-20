Из-за торговых войн с Китаем США потеряют 1 миллион рабочих мест — основатель Alibaba

Основатель Alibaba Джек Ма выразил сомнения, что выполнит данное президенту США Дональду Трампу обещание создать 1 млн рабочих мест для американцев. Причиной стала торговая война между США и КНР.



«Нынешняя ситуация уже разрушила первоначальную предпосылку. Невозможно выполнить обещание, но мы не остановим наши попытки и будем прилагать все усилия для содействия здоровому развитию китайско-американской торговли», — приводит Inc. слова Ма.

Отмечается, что Ма дал обещание во время встречи с Трампом в 2017 году, когда стороны держали курс на укрепление дружественных связей между странами.

По его мнению, попытки использовать торговлю как оружие противоречат его видению роли бизнеса в мире.



Напомним, основатель и глава китайской компании Alibaba Джек Ма заявил, что в день своего 54-летия уходит на пенсию.

