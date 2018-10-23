Татарстанский рынок «вторички» просел на 6%

В прошлом месяце в Татарстане число сделок на вторичном рынке снизилось почти на 7%. По данным Управления Росреестра по РТ, в сентябре было заключено 3 857 договоров купли-продажи, в то время как в августе — 4 132 договора.

В Казани количество сделок на вторичном рынке сократилось лишь на 1% (2 615 сделок в сентябре против 2638 в августе).

По итогам прошлого месяца количество ипотек на жилые помещения в Татарстане уменьшилось на 2,2%, в Казани — на 3,5%.

Напомним, что цены на вторичное года в Казани выросли на 6,5%. В числе причин роста эксперты называют вымывание дешевых предложений и повышение цен на новостройки.