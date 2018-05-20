Порошенко заявил о сносе 1,5 тысячи памятников Ленину на Украине

На Украине в рамках закона о декоммунизации были демонтированы почти 1,5 тыс. памятников Владимиру Ленину. Об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко.



«Одних только памятников Ленину демонтировали почти полторы тысячи. Коммунистическая партия, которая непосредственно виновата в репрессиях и уничтожении миллионов людей… наконец запрещена», — сказал он.

Также в стране переименовали 52 тыс. площадей и улиц и почти 1 тыс. населённых пунктов, сообщается на сайте президента Украины.

Ранее в Харькове попытались разрушить бюст маршалу Жукову.