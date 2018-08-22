Россия и Казахстан договорились о создании комплекса «Байтерек» на Байконуре

Россия и Казахстан в среду подписали соглашение о создании стартового комплекса «Байтерек» на космодроме Байконур.

Документ в рамках форума «Армия-2018» подписали генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов, передает «РИА Новости».

Комплекс предназначен для пусков перспективной ракеты-носителя среднего класса «Союз-5», которую разрабатывают в России. Первый пуск запланирован на 2022 год.

В конце июля стало известно о начале работ по созданию ракеты «Союз-5». Новая ракета обойдется стране более чем в 61 млрд рублей.