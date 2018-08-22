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Россия и Казахстан договорились о создании комплекса «Байтерек» на Байконуре

13:59, 22.08.2018 1
Россия и Казахстан договорились о создании комплекса «Байтерек» на Байконуре
Фото: kremlin.ru

Россия и Казахстан в среду подписали соглашение о создании стартового комплекса «Байтерек» на космодроме Байконур.

Документ в рамках форума «Армия-2018» подписали генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов, передает «РИА Новости».

Комплекс предназначен для пусков перспективной ракеты-носителя среднего класса «Союз-5», которую разрабатывают в России. Первый пуск запланирован на 2022 год.

В конце июля стало известно о начале работ по созданию ракеты «Союз-5». Новая ракета обойдется стране более чем в 61 млрд рублей.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:06
    Восточный начали строить чтоб дань Казахстану не платить а зачем нам сейчас Байконур понадобился.
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