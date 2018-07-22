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Россия приступила к созданию ракеты «Союз-5»

11:55, 22.07.2018
Россия приступила к созданию ракеты «Союз-5»
Фото: пресс-служба "Роскосмоса"

В России начались работы по созданию ракеты «Союз-5».

«Энергия», РКЦ «Прогресс» и НПО «Энергомаш» приступили к работе над созданием «Союз-5». Затем начинаем работу по сверхтяжу", — написал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» опубликовала тендер на разработку и создание ракеты-носителя среднего класса «Союз-5». Новая ракета обойдется стране в более чем 61 млрд рублей.

ПромышленностьМашиностроение
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