Россия приступила к созданию ракеты «Союз-5»
В России начались работы по созданию ракеты «Союз-5».
«Энергия», РКЦ «Прогресс» и НПО «Энергомаш» приступили к работе над созданием «Союз-5». Затем начинаем работу по сверхтяжу", — написал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс» и НПО «Энергомаш» приступили к работе над созданием «Союз-5». Затем начинаем работу по сверхтяжу. Это позволит мобилизовать всю ракетно-космическую отрасль, обновить её и использовать наш мощный конструкторский, и производственный потенциал pic.twitter.com/U9g9DETjsC
— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 21 июля 2018 г.
Ранее госкорпорация «Роскосмос» опубликовала тендер на разработку и создание ракеты-носителя среднего класса «Союз-5». Новая ракета обойдется стране в более чем 61 млрд рублей.ПромышленностьМашиностроение
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