Минниханов оценил готовность грузовиков «КАМАЗ-мастера» к «Дакар-2019»

Сегодня на испытательном полигоне «Тарловка» в Елабужском районе президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с командой «КАМАЗ-мастер» и оценил готовность автомобилей к ралли-марафону «Дакар-2019».

Минниханов проехал по два тренировочных круга на спортивном грузовике с механической коробкой передач и на машине с АКПП.

«В целом наша команда готова к новому ралли. Спортсмены будут защищать интересы автомобильного завода КАМАЗ, Республики Татарстан и всей нашей страны. Хотел бы поблагодарить технический и инженерный состав, конструкторов, руководство завода. А гонщикам пожелать удачи», — сказал он.



В этом году команда «КАМАЗ-мастер» выставляет четыре новых спортивных грузовика из-за ограничений максимального объема моторов 13 литрами, передает пресс-служба президента РТ.

Сегодня автомобили команды «КАМАЗ-мастер» отправятся во французский порт Гавр, где пройдут технические проверки. Ралли-марафон «Дакар-2019» стартует 6 января в Перу.



В 2018 году команда «КАМАЗ-мастер» одержала 15-ю победу в 40-м юбилейном ралли «Дакар».