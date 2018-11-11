В Москве у гражданина Израиля похитили сумку с 20 млн рублей

В Москве неизвестные ударили гражданина Израиля по голове и похитили сумку, в которой находилось более 20 млн рублей.

Сейчас пострадавший находится в больнице с переломом черепа. Сын потерпевшего написал заявление в полицию, сообщил источник News.ru.

Момент нападения зафиксировали камеры видеонаблюдения. По факту произошедшего возбуждено дело по статье «Разбой».

Ранее неизвестный украл из коттеджа председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР), бывшего главы ФТС Андрея Бельянинова, 16 млн рублей и коллекционные монеты. При этом нападавший угрожал пистолетом и произвел выстрел в пол.