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Неизвестный похитил 16 млн рублей из дома экс-главы ФТС Андрея Бельянинова

20:24, 25.10.2018
Неизвестный похитил 16 млн рублей из дома экс-главы ФТС Андрея Бельянинова
Фото: kremlin.ru

Неизвестный украл из коттеджа председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР), бывшего главы ФТС Андрея Бельянинова, 16 млн рублей.

«Накануне поступило заявление о том, что неизвестный в маске проник в коттедж в поселение Сосенское (в Новой Москве) и обокрал дом, угрожая пистолетом, а также выстрелив в пол», — рассказал собеседник «Интерфакса», добавив, что коттедж является домом Андрея Бельянинова.

По словам источника, похищено около 16 млн рублей (часть денег была валюте), а также коллекционные монеты.

Напомним, что в июле 2016 года сотрудники ФСБ провели обыски в кабинете Бельянинова и у него дома по делу о контрабанде алкоголя. Правоохранители нашли у главы ФТС около 60 млн рублей в обувных коробках. После этого премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ об освобождении Бельянинова от должности главы ФТС.

Происшествия
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