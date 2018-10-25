Неизвестный похитил 16 млн рублей из дома экс-главы ФТС Андрея Бельянинова

Неизвестный украл из коттеджа председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР), бывшего главы ФТС Андрея Бельянинова, 16 млн рублей.

«Накануне поступило заявление о том, что неизвестный в маске проник в коттедж в поселение Сосенское (в Новой Москве) и обокрал дом, угрожая пистолетом, а также выстрелив в пол», — рассказал собеседник «Интерфакса», добавив, что коттедж является домом Андрея Бельянинова.



По словам источника, похищено около 16 млн рублей (часть денег была валюте), а также коллекционные монеты.

Напомним, что в июле 2016 года сотрудники ФСБ провели обыски в кабинете Бельянинова и у него дома по делу о контрабанде алкоголя. Правоохранители нашли у главы ФТС около 60 млн рублей в обувных коробках. После этого премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ об освобождении Бельянинова от должности главы ФТС.