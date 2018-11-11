Новости спорта

11:29 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Уфа-молодежная» разгромила «спартаковцев» Москвы

10:31, 11.11.2018
«Уфа-молодежная» разгромила «спартаковцев» Москвы
Фото: vk.com/ufafc

«Уфа-молодежная» одержала первую победу в сезоне. В матче 14-го тура молодежного первенства команд РПЛ уфимцы разгромили «молодежку» московского «Спартака» со счетом — 3:0, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

В первом тайме уфимскую команду вывел вперед Данил Круговой, точно пробив со штрафного. Во второй половине игры Андрей Власов упрочил преимущество уфимцев, а за полчаса до окончания матча Вячеслав Журавлев с пенальти установил окончательный результат — 3:0: разгромная победа «Уфы-молодежной».

Отметим, что до этого матча «Уфа-молодежная» проиграла все свои 13 матчей в чемпионате, имея при этом ужасающую разницу забитых и пропущенных мячей — 2:52.

СпортФутбол Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты