Российские хоккеисты досрочно выиграли Кубок Карьяла
Сборная России по хоккею досрочно выиграла стартовый этап Евротура — Кубок Карьяла в Финляндии.
Победа сборной стала возможна благодаря поражению чехов от финнов со счетом 0:3.
Россия одержала победы над Финляндией и Швецией и возглавляет турнирную таблицу с шестью очками. У финнов и шведов — по три, у чехов — в активе ноль очков.Напомним, в заключительном туре российская команда сыграет с чехами, а финны примут шведов. СпортХоккей
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым