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Российские хоккеисты досрочно выиграли Кубок Карьяла

22:47, 10.11.2018
Российские хоккеисты досрочно выиграли Кубок Карьяла
Фото: fhr.ru

Сборная России по хоккею досрочно выиграла стартовый этап Евротура — Кубок Карьяла в Финляндии.

Победа сборной стала возможна благодаря поражению чехов от финнов со счетом 0:3.

Россия одержала победы над Финляндией и Швецией и возглавляет турнирную таблицу с шестью очками. У финнов и шведов — по три, у чехов — в активе ноль очков.

Напомним, в заключительном туре российская команда сыграет с чехами, а финны примут шведов. СпортХоккей
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