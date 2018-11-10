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Россия обыграла Швецию в матче Еврохоккейтура

16:18, 10.11.2018

Сборная России обыграла национальную сборную Швеции в рамках Евротура в сезоне 2018/2019.

Игра прошла в Хельсинки на «Хартвалл Арене» и закончилась со счетом 4:1 в пользу россиян. Удачными бросками отметились Евгений Кетов (39-я минута) и Андрей Локтионов (59-я), дубль реализовал Андрей Кузьменко (31-я и 51-я). В составе шведов гол забил Якоб Лилья (46-я)

Следующую игру Россия проведет 11 ноября против Чехии.

Ранее Россия в рамках первого матча Еврохоккейтура разгромила Финляндию со счетом 3:0.

СпортХоккей
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