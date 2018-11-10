В России могут ввести ограничения на продажу алкоголя в барах

В Госдуму внесен законопроект, который запрещает продажу алкоголя ночью в барах, расположенных в жилых домах и пристройках к ним.



В документе предлагается запретить розничную продажу алкоголя в таких точках с 23 до 11 часов по местному времени, передает «РИА Новости».

Отмечается, что власти получают многочисленные жалобы от людей, живущих в домах, на цокольных и первых этажах которых расположены предприятия торговли и общественного питания. Жалобы связаны с тем, что покупатели спиртного, как правило, распивают его во дворах этих же домов, на детских площадках, чем нарушают общественный и санитарный порядок.

Ранее экспертный совет при правительстве РФ предложил сократить количество магазинов с алкоголем и табаком в 2,5 раза.

Напомним, согласно исследованию, самым пьющим городом России признан Саратов. Также среди лидеров оказались Ханты-Мансийск, Пермь, Саранск и Красноярск.