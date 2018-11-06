В России предложили сократить число магазинов с алкоголем и табаком в 2,5 раза

Экспертный совет при правительстве РФ предложил сократить количество магазинов с алкоголем и табаком в 2,5 раза.

В отзыве на проект «Укрепление общественного здоровья» отмечается, что установить лимит необходимо в зависимости от численности населения региона и его площади. Таким образом, число магазинов с табачной и алкогольной продукцией сократиться примерно до 50 на 100 тыс. человек, передают "Известия".

Сейчас в России в среднем на 100 тыс. человек приходится более 120 магазинов, где можно купить алкогольные напитки или сигареты. Для сравнения в Скандинавии этот показатель составляет 15 торговых точек на 100 тыс. жителей.

Согласно исследованию агенства Zoom Market, самым пьющим городом России признан Саратов. Также среди лидеров оказались Ханты-Мансийск, Пермь, Саранск и Красноярск.