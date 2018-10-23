В пятерку самых пьющих городов России вошли Саранск, Пермь и Саратов

Агентство Zoom Market составило топ-25 самых пьющих городов России. В пятерку лидеров рейтинга вошли Саранск, Пермь и Саратов.

По данным исследования, самым пьющим признан Саратов. Пермь заняла третье место, уступив Ханты-Мансийску. Саранск, столица Мордовии, оказался на четвертой строчке. Замыкает первую пятерку Красноярск.

Среди представителей ПФО в рейтинге также присутствуют Самара (21 место), Нижний Новгород (24 место) и Казань (25 место).

Отмечается, что исследование проводилось путем простого социологического опроса. Респондентам предлагалось ответить на три вопроса:

Вы употребляете алкоголь?

Как часто Вы употребляете алкоголь?

Сегодня Вы употребляли/планируете употреблять алкоголь?

Опрос проводился по методу личных интервью в 25 городах РФ. Общая выборка составила 3 250 интервью среди респондентов в возрасте от 19 до 73 лет.

Напомним, что федеральный проект «Трезвая Россия» и Экспертно-аналитический центр при Общественной палате РФ составил в 2016 году рейтинг самых пьющих регионов. Среди самых «пьяных» регионов оказались Пермский край и Нижегородская область.